У Харкові після вечірньої атаки РФ сталася пожежа: у ДСНС показали фото наслідків

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Харків дронами, ракетами різних типів і авіабомбами.

Зокрема, місто опинилося під масованою атакою безпілотників ввечері 23 листопада. Тоді було зафіксовано влучання в один з будинків, а також була інформація про жертви і постраждалих. Незабаром мер уточнив, що ворог завдав по Харкову не менше 12 ударів по 5 локаціях.

Також ми писали, що в ніч на 19 листопада ворог теж масово атакував Харків дронами. В результаті обстрілу було пошкоджено 16 житлових будинків, супермаркет, школу та інші об'єкти. Вранці стало відомо, що кількість постраждалих досягла 46 осіб.