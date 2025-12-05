В Харькове после вечерней атаки РФ произошел пожар: в ГСЧС показали фото последствий

"Вечером 4 декабря враг атаковал ударными беспилотниками территорию одного из объектов в Основянском районе города. Произошло несколько очагов возгорания на общей площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Также чрезвычайники проинформировали, что к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, там добавили, что к ликвидации последствий ударов привлекались пожарно-спасательные подразделения, а также пиротехнический и медицинский расчеты ГСЧС.