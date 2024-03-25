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У Харкові після удару по енергосистемі запустили метро

Фото: мер Харкова Ігор Терехов (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Харкові після масованого удару росіян по енергосистемі міста запустили метро. Працюють усі лінії.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Наші енергетики зробили здавалося б неймовірне, і у нас зʼявилася змога запустити метро. Підземка працює по всіх лініях, інтервал руху 20 хвилин", - написав він.

Графіки відключень світла

Як повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов, в області діє графік погодинних відключень електроенергії у період із 25 по 31 березня.

Для Харкова:

  • Шевченківський та Київський райони: з 9:00 до 15:00.
  • Слобідський, Основянський райони: з 15:00 до 21:00.
  • Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони: з 21:00 до 03:00
  • Холодногірський, Новобаварський райони: з 03:00 до 9:00.

Для області:

  • Мереф'янська ТГ, Люботинська ТГ: з 9:00 до 11:00.
  • Зміївська ТГ, Балакліївська ТГ: з  11:00 до 13:00.
  • Чугуївська ТГ, Ізюмська ТГ: з 13:00 до 15:00.
  • Богодухівська ТГ, Дергачівська ТГ: з 15:00 до 17:00.

Удар по Харкову

Нагадаємо, після масштабного обстрілу України 22 березня Харків залишився без світла. Мер Харкова Ігор Терехов заявив про руйнування ТЕЦ та трансформаторних підстанцій.

За словами харківського голови, на третій день після атаки росіян світло повернули 40% споживачам.

Глава "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з електропостачанням у Харкові може покращитися приблизно через тиждень.

За словами Кудрицького, перші одиниці обладнання, які енергетики зможуть заживити в рамках будь-якого сценарію, вже полегшать ситуацію для городян.

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