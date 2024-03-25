В Харькове после удара по энергосистеме запустили метро

"Наши энергетики сделали на первый взгляд невероятное, и у нас появилась возможность запустить метро. Подземка работает по всем линиям, интервал движения 20 минут", - написал он.

Графики отключений света

Как сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в области действует график почасовых отключений электроэнергии в период с 25 по 31 марта.

Для Харькова:

Шевченковский и Киевский районы: с 9:00 до 15:00.

Слободской, Основянский районы: с 15:00 до 21:00.

Салтовский, Немышлянский, Индустриальный районы: с 21:00 до 03:00

Холодногорский, Новобаварский районы: с 03:00 до 9:00.

Для области:

Мерефянская ТГ, Люботинская ТГ: с 9:00 до 11:00.

Змиевская ТГ, Балаклеевская ТГ: с 11:00 до 13:00.

Чугуевская ТГ, Изюмская ТГ: с 13:00 до 15:00.

Богодуховская ТГ, Дергачевская ТГ: с 15:00 до 17:00.

Удар по Харькову

Напомним, послемасштабных обстрелов Украины 22 марта Харьков остался без света. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.

По словам харьковского головы, на третий день после атаки россиян вернули свет 40% потребителям.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация с электроснабжением в Харькове может улучшиться примерно через неделю.

По словам Кудрицкого, первые единицы оборудования, которые энергетики смогут заживить в рамках любого сценария уже сильно облегчат ситуацию для горожан.