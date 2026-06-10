Харків під масованим ударом: є приліт у багатоповерхівку та постраждалі

Російські війська вранці 10 червня масовано атакували Харків. В одному з районів дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
За словами Терехова, влучання в багатоповерхівку сталося в Індустріальному районі міста.
Внаслідок удару ворожого дрона горять 1 та 2 поверхи.
Наразі відомо про трьох постраждалих, їхня кількість та стан уточнюються.
За словами Синєгубова, починаючи з 9.00 ранку зафіксовано влучання російських дронів у Немишлянському, Київському, Шевченківському, Індустріальному районах міста.
Фото: дрон влучив у багатоповерхівку у Харкові (t.me/synegubov)
Загалом у Харкові наразі відомо про 6 постраждалих.
40-річний чоловік та жінки 38 і 76 років зазнали гострої реакції на стрес у Немишлянському районі. Там ворожий безпілотник поцілив по автомобілю.Медики надали необхідну допомогу.
Також ворог поцілив дроном в автомобіль у Київському районі. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Внаслідок удару по житловому будинку в Індустріальному районі постраждали троє жінок: 23, 27 і 77 років. Бригади медиків на місці, надають необхідну допомогу.
Нагадаємо, у ніч на 10 червня Росія атакувала Україну 207 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.
Зокрема, росіяни атакували дронами Харків, відомо про 26 ударів безпілотниками. Кількість постраждалих постійно зростає, наразі відомо про п'ятьох таких осіб.
Також цієї ночі окупанти вчергове атакували Одесу дронами. Внаслідок обстрілу у місті знову зафіксовані наслідки та постраждала людина.