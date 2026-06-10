Харків під масованим ударом: є приліт у багатоповерхівку та постраждалі

За словами Терехова, влучання в багатоповерхівку сталося в Індустріальному районі міста.

Внаслідок удару ворожого дрона горять 1 та 2 поверхи.

Наразі відомо про трьох постраждалих, їхня кількість та стан уточнюються.

За словами Синєгубова, починаючи з 9.00 ранку зафіксовано влучання російських дронів у Немишлянському, Київському, Шевченківському, Індустріальному районах міста.

Фото: дрон влучив у багатоповерхівку у Харкові (t.me/synegubov)

Загалом у Харкові наразі відомо про 6 постраждалих.

40-річний чоловік та жінки 38 і 76 років зазнали гострої реакції на стрес у Немишлянському районі. Там ворожий безпілотник поцілив по автомобілю.Медики надали необхідну допомогу.

Також ворог поцілив дроном в автомобіль у Київському районі. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Внаслідок удару по житловому будинку в Індустріальному районі постраждали троє жінок: 23, 27 і 77 років. Бригади медиків на місці, надають необхідну допомогу.