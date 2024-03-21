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У Харкові під завалами можуть перебувати до 10 людей після вчорашнього обстрілу, - ОВА

Харків, Четвер 21 березня 2024 16:36
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У Харкові під завалами можуть перебувати до 10 людей після вчорашнього обстрілу, - ОВА Фото: рятувальники ліквідують наслідки обстрілу Харкова 20 березня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

У Харкові під завалами будівлі, яку вчора, 20 березня, ракетним ударом зруйнували росіяни, можуть перебувати до 10 людей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі "Суспільне Харків" заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Чиновник не уточнив точну кількість людей, які можуть перебувати під завалами зруйнованої у Холодногірському районі Харкова будівлі.

Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/dsns_telegram)

При цьому він розповів, що ідентифікація тіл загиблих через удар окупантів продовжується.

Удар по Харкову

Нагадаємо, вчора, 20 березня, у Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги. Пізніше з'ясувалося, що окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району, почалася сильна пожежа.

Згідно з останньою інформацією, було відомо про п'ятьох загиблих мирних жителів внаслідок атаки ворога.

За попередніми даними, удару було завдано ракетою Х-59.

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