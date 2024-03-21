У Харкові під завалами можуть перебувати до 10 людей після вчорашнього обстрілу, - ОВА

У Харкові під завалами будівлі, яку вчора, 20 березня, ракетним ударом зруйнували росіяни, можуть перебувати до 10 людей.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі " Суспільне Харків " заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

При цьому він розповів, що ідентифікація тіл загиблих через удар окупантів продовжується.

Чиновник не уточнив точну кількість людей, які можуть перебувати під завалами зруйнованої у Холодногірському районі Харкова будівлі.

Удар по Харкову

Нагадаємо, вчора, 20 березня, у Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги. Пізніше з'ясувалося, що окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району, почалася сильна пожежа.

Згідно з останньою інформацією, було відомо про п'ятьох загиблих мирних жителів внаслідок атаки ворога.

За попередніми даними, удару було завдано ракетою Х-59.

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