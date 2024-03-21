В Харькове под завалами могут находиться до 10 людей после вчерашнего обстрела, - ОВА

В Харькове под завалами здания, которое вчера, 20 марта, ракетным ударом разрушили россияне, могут находиться до 10 человек.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии " Суспільне Харків " заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

При этом он рассказал, что идентификация тел погибших из-за удара оккупантов продолжается.

Чиновник не уточнил точное количество людей, которые могут находиться под завалами разрушенного в Холодногорском районе Харькова здания.

Удар по Харькову

Напомним, вчера, 20 марта, в Харькове раздался взрыв во время воздушной тревоги. Позже выяснилось, что оккупанты нанесли ракетный удар по Холодногорскому району, начался сильный пожар.

Согласно последней информации, было известно о пяти погибших мирных жителях в результате атаки врага.

По предварительным данным, удар был нанесен ракетой Х-59.

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