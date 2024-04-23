Росіяни вдарили по приватному сектору Харкова, є руйнування

"У Харкові було чутно вибухи. Вже кілька. Будьте обережні", - написав міський голова.

Повітряна тривога була оголошена у Харківській області з 12:31 по 13:59. Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, а також загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Наразі інші подробиці ситуації не уточнюються.

Удар по приватному сектору

Ворог вдарив по приватному сектору Салтівського району Харкова. Внаслідок влучання пошкоджено паркан, вікна, будинок та авто. Наразі профільні служби продовжують огляд.

Як відзначив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, поки що потерпілих немає.

Ситуація у Харківській області

Протягом останнього часу ворог посилив удару по території регіону. Вчора, 22 квітня, росіяни поцілили по телевежі Харкова керованою авіаційною ракетою Х-59. Як розповів голова Харківської обласної військової прокуратури Олег Синєгубов, у адміністративному центрі регіону, а також найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення. Зокрема повне відновлення телевежі під час війни ймовірно буде неможливим.