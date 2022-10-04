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У Харкові під час тривоги прогриміли вибухи

Фото: У Харкові чутно вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Харкові в ніч на 4 жовтня пролунали вибухи. У місті була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, у Харкові чули звуки близько 00:03 години. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.

Оновлено (00:18)

Радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова підтвердила "прильоти" по місту.

"Сильні удари росіян по Харкову. Ймовірно, центральні райони", - зазначила посадовиця.

У мережі користувачі пишуть про щонайменше 2 вибухи.

Оновлено (00:47)

Міський голова Ігор Терехов розповів, що ворог атакував Холодногірський і Новобаварський райони Харкова.

За словами мера, під ударом окупантів опинилися в одному випадку промисловий, а в іншому - інфраструктурний об'єкт.

Нагадаємо, 3 жовтня росіяни атакували Сумську область. Унаслідок обстрілів окупантів було пошкоджено місцеве підприємство.

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харковВійна Росії проти України