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В Харькове во время тревоги прогремели взрывы

Фото: В Харькове слышны взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Харькове в ночь на 4 октября раздались взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, в Харькове слышали звуки около 00:03 часа. Случилось это после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться пока не появится информация об отбое тревоги.

Обновлено (00:18)

Советница главы Харьковского областного совета Наталья Попова подтвердила "прилеты" по городу.

"Сильные удары россиян по Харькову. Вероятно, центральные районы", - отметила чиновница.

В сети пользователи пишут о минимум 2 взрывах.

Обновлено (00:47)

Городской глава Игорь Терехов рассказал, что враг атаковал Холодногорский и Новобаварский районы Харькова.

По словам мэра, под ударом оккупантов оказались в одном случае промышленный, а в другом - инфраструктурный объект.

Напомним, 3 октября россияне атаковали Сумскую область. В результате обстрелов оккупантов было повреждено местное предприятие.

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