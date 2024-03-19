У Харкові періодично вимикатимуть опалення: у чому причина

Варто зауважити, що за словами голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, опалювальний сезон в Україні цього року завершиться наприкінці березня через плюсову температуру повітря.

Минулого року наприкінці березня через тимчасове потепління в деяких містах достроково завершили опалювальний сезон. Однак після цього в Україну повернулися сніг та мороз.

Цього року у Херсоні планують завершити опалювальний сезон наприкінці березня через очікуване потепління. Про плани завершити опалювальний сезон заявили та в інших містах на півдні України.

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