В Харькове будут периодически выключать отопление: в чем причина

Следует отметить, что по словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева, отопительный сезон в Украине в этом году завершится в конце марта из-за плюсовой температуры воздуха.

В прошлом году в конце марта из-за временного потепления в некоторых городах досрочно завершили отопительный сезон. Однако после этого в Украину вернулись снег и мороз.

В этом году в Херсоне планируют завершить отопительный сезон в конце марта из-за ожидаемого потепления. О планах завершить отопительный сезон заявили и в других городах на юге Украины.

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