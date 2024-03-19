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В Харькове будут периодически выключать отопление: в чем причина

Фото: отопление в Харькове будут периодически выключать (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Харькове будут отключать на время отопления. Такое решение принято в связи с потеплением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Харьковские тепловые сети".

"С сегодняшнего дня на всех источниках теплоснабжения КП "Харьковские тепловые сети" вводится режим дискретного регулирования отопления, с привязкой к температуре наружного воздуха и погодным условиям - то есть кратковременным прекращением подачи тепла в здании харьковчан", - отмечают в коммунальном предприятии.

Коммунальщики объясняют, что данная мера обусловлена потеплением, а также поручением заместителя Руководителя Офиса Президента Украины по недопущению производителями тепловой энергии перегревов.

Следует отметить, что по словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева, отопительный сезон в Украине в этом году завершится в конце марта из-за плюсовой температуры воздуха.

В прошлом году в конце марта из-за временного потепления в некоторых городах досрочно завершили отопительный сезон. Однако после этого в Украину вернулись снег и мороз.

В этом году в Херсоне планируют завершить отопительный сезон в конце марта из-за ожидаемого потепления. О планах завершить отопительный сезон заявили и в других городах на юге Украины.

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ХарьковОтопительный сезон