У Харкові перефарбують весь муніципальний транспорт: навіщо це потрібно

Міський транспорт Харкова поступово приводять до єдиного кольорового стандарту. Увесь транспорт у місті стане червоним.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення Харківської міської ради.
Червоний колір був затверджений ще у 2021 році з ініціативи мера Ігоря Терехова. За словами заступника міського голови – директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитра Липового, це рішення спрямоване на підвищення рівня безпеки на дорогах.
Наразі 150 муніципальних автобусів уже відповідають затвердженому стандарту. До процесу уніфікації долучився і метрополітен: один із потягів Холодногірсько-Заводської лінії нещодавно пройшов плановий ремонт та отримав новий червоний колір.
У міськраді зазначають, що робота над оновленням усього транспорту триватиме довго. Зокрема, трамваї, які мають червоно-жовте забарвлення, вже відповідають стандарту. Тролейбуси та інший наземний транспорт будуть перефарбовані під час поточних ремонтних робіт.
Проєкт уніфікації покликаний зробити транспорт Харкова більш впізнаваним і гармонійним.
Раніше РБК-України розповідало, у яких містах України найвища вартість проїзду у громадському транспорті. Ми писали, що Харків – єдиний обласний центр, де у період війни відмінили плату за проїзд.
Мер міста Ігор Терехов в інтерв’ю РБК-Україна заявив, що проїзд у громадському транспорті Харкова залишатиметься безкоштовним, поки це дозволяє міський бюджет.
Він також наголосив, що всі пільгові категорії громадян, які мали право на безкоштовний проїзд до війни, продовжать користуватися цією можливістю. Серед них – пенсіонери, учасники бойових дій, військові, правоохоронці, "чорнобильці" та діти Другої світової війни.
Харків залишається одним із найбільших транспортних вузлів України, де представлений широкий спектр видів транспорту, включаючи метро, трамваї, тролейбуси та маршрутні автобуси.
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