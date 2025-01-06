У Харкові перефарбують весь муніципальний транспорт: навіщо це потрібно

Червоний колір був затверджений ще у 2021 році з ініціативи мера Ігоря Терехова. За словами заступника міського голови – директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитра Липового, це рішення спрямоване на підвищення рівня безпеки на дорогах.

Наразі 150 муніципальних автобусів уже відповідають затвердженому стандарту. До процесу уніфікації долучився і метрополітен: один із потягів Холодногірсько-Заводської лінії нещодавно пройшов плановий ремонт та отримав новий червоний колір.

У міськраді зазначають, що робота над оновленням усього транспорту триватиме довго. Зокрема, трамваї, які мають червоно-жовте забарвлення, вже відповідають стандарту. Тролейбуси та інший наземний транспорт будуть перефарбовані під час поточних ремонтних робіт.

Проєкт уніфікації покликаний зробити транспорт Харкова більш впізнаваним і гармонійним.