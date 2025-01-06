В Харькове перекрасят весь муниципальный транспорт: зачем это нужно

Красный цвет был утвержден еще в 2021 году по инициативе мэра Игоря Терехова. По словам заместителя городского головы - директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Дмитрия Липового, это решение направлено на повышение уровня безопасности на дорогах.

Сейчас 150 муниципальных автобусов уже соответствуют утвержденному стандарту. К процессу унификации присоединился и метрополитен: один из поездов Холодногорско-Заводской линии недавно прошел плановый ремонт и получил новый красный цвет.

В горсовете отмечают, что работа над обновлением всего транспорта будет продолжаться долго. В частности, трамваи, которые имеют красно-желтый окрас, уже соответствуют стандарту. Троллейбусы и другой наземный транспорт будут перекрашены во время текущих ремонтных работ.

Проект унификации призван сделать транспорт Харькова более узнаваемым и гармоничным.