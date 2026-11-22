Нагадаємо, що подібні інциденти зі застосуванням зброї останнім часом фіксували й в інших регіонах країни.

Зокрема, 24 жовтня у Києві чоловік серед вулиці відкрив вогонь з пістолета, внаслідок чого одна людина загинула, а інша зазнала поранень.

Тоді конфлікт між чоловіками спалахнув у Святошинському районі столиці. Пораненого госпіталізували медики, а правоохоронці оперативно затримали зловмисника, причетного до смертельної стрілянини.

Крім того, 15 жовтня на Рівненщині суперечка водіїв переросла в нічне переслідування та вбивство.

Інцидент стався на Дубенщині, де конфлікт на дорозі закінчився стріляниною та загибеллю 27-річного чоловіка. Згодом поліцейські розшукали та затримали підозрюваних у скоєнні цього злочину.