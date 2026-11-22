У Харкові ввечері 22 листопада сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік. У місті оголосили спеціальну поліцейську операцію для пошуку причетних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.
Повідомлення про стрілянину в Харкові надійшло до правоохоронців 22 листопада близько 18:20.
На місці інциденту поліцейські виявили тіло чоловіка з явними ознаками насильницької смерті.
Для затримання зловмисників у місті ввели спеціальну поліцейську операцію.
Наразі слідчі та оперативники проводять першочергові розшукові дії.
Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та осіб, які можуть бути причетні до вбивства.
Нагадаємо, що подібні інциденти зі застосуванням зброї останнім часом фіксували й в інших регіонах країни.
Зокрема, 24 жовтня у Києві чоловік серед вулиці відкрив вогонь з пістолета, внаслідок чого одна людина загинула, а інша зазнала поранень.
Тоді конфлікт між чоловіками спалахнув у Святошинському районі столиці. Пораненого госпіталізували медики, а правоохоронці оперативно затримали зловмисника, причетного до смертельної стрілянини.
Крім того, 15 жовтня на Рівненщині суперечка водіїв переросла в нічне переслідування та вбивство.
Інцидент стався на Дубенщині, де конфлікт на дорозі закінчився стріляниною та загибеллю 27-річного чоловіка. Згодом поліцейські розшукали та затримали підозрюваних у скоєнні цього злочину.