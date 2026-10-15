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На Рівненщині суперечка водіїв переросла в нічне переслідування та вбивство

20:40 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
На Рівненщині суперечка водіїв переросла в нічне переслідування та вбивство Фото: поліція Рівненщини затримала підозрюваних у вбивстві (facebook.com/police.in.Rivne.region)
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На Дубенщині внаслідок конфлікту та переслідування на дорозі сталася стрілянина, у результаті якої загинув 27-річний чоловік. Правоохоронці розшукали та затримали підозрюваних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області у Facebook.

Інцидент стався 14 жовтня близько 18:30 на автодорозі Київ-Чоп поблизу АЗС у селі Зелений Гай.

Напередодні між 27-річним жителем Рівного та 41-річним жителем Дубна виник конфлікт. Сторони домовилися зустрітися, щоб з'ясувати стосунки, прибувши на місце зі своїми знайомими.

Під час спілкування суперечка переросла у бійку, в ході якої один із фігурантів пошкодив колесо автомобіля Volkswagen, на якому прибули опоненти.

Коли учасники намагалися залишити місце події, зловмисники почали переслідувати їх на автомобілі BMW. Під час руху один із фігурантів відкрив вогонь з автоматичної вогнепальної зброї у напрямку Volkswagen.

Унаслідок стрілянини 27-річний житель Рівного отримав два вогнепальні поранення у спину і помер на місці події попри реанімаційні заходи.

Фото: поліція Рівненщини затримала підозрюваних у вбивстві (facebook.com/police.in.Rivne.region)Фото: поліція Рівненщини затримала підозрюваних у вбивстві (facebook.com/police.in.Rivne.region)Фото: поліція Рівненщини затримала підозрюваних у вбивстві (facebook.com/police.in.Rivne.region)Фото: поліція Рівненщини затримала підозрюваних у вбивстві (facebook.com/police.in.Rivne.region)Фото: поліція Рівненщини затримала підозрюваних у вбивстві (facebook.com/police.in.Rivne.region)Фото: поліція Рівненщини затримала підозрюваних у вбивстві (facebook.com/police.in.Rivne.region)

Очільник поліції області ввів спеціальну операцію для розшуку зловмисників.

До пошуків залучили оперативників, слідчих, співробітників Дубенського РВП, управління стратегічних розслідувань, кримінального аналізу, патрульної поліції та бійців КОРДу.

Правоохоронці провели сім невідкладних обшуків, відпрацювали 16 кілометрів території та відновили маршрут пересування стрілка за участі кінологів.

44-річного жителя Дубна, який пошкодив колесо авто та завдав тілесних ушкоджень товаришу загиблого, розшукали та затримали під час пересування на автомобілі BMW.

Близько четвертої години ранку біля села Крилів у лісосмузі правоохоронці затримали 41-річного жителя Дубна, який переховувався і був безпосереднім стрілком.

Обох зловмисників затримано в порядку статті 208 КПК України.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури здійснюють досудове розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України - ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше в Україні ставалися схожі надзвичайні ситуації, що привертали увагу суспільства.

Зокрема, у Одесі чоловік вбив батьків та поранив брата, після чого вчинив самогубство під час приїзду працівників поліції.

Крім того, резонансним став випадок, коли в Одесі пенсіонер застрелив військового просто посеред вулиці. Правоохоронці затримали підозрюваного у скоєнні цього тяжкого злочину.

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