У Києві чоловік серед вулиці відкрив вогонь з пістолета, є загиблий і поранений
У Святошинському районі Києва сталася стрілянина під час конфлікту між чоловіками, внаслідок чого одна людина загинула, а іншу госпіталізували з пораненнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Києва.
На одній із вулиць столиці виник конфлікт між компанією чоловіків.
Під час суперечки один із учасників дістав травматичний пістолет і здійснив кілька пострілів у бік опонентів.
Від отриманих поранень один із потерпілих загинув на місці. Іншого учасника конфлікту з пораненнями доставили до лікарні, де йому надають необхідну допомогу.
Правоохоронці оперативно відреагували на подію та затримали стрільця на місці.
Наразі на місці працюють слідчі, які з'ясовують усі обставини та причини трагічного конфлікту.
Нагадаємо, що подібні випадки у регіоні трапляються не вперше.
Зокрема, раніше на Київщині чоловік влаштував стрілянину біля дитячого майданчика, внаслідок чого також постраждали люди.
Крім того, схожий випадок стаюся у Вишгородському районі області.
Тоді на Київщині чоловік влаштував стрілянину в магазині, за що також може отримати до семи років ув'язнення.