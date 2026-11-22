Напомним, что подобные инциденты с применением оружия в последнее время фиксировались и в других регионах страны.

В частности, 24 октября в Киеве мужчина среди улицы открыл огонь из пистолета, в результате чего один человек погиб, а другой получил ранения.

Тогда конфликт между мужчинами разразился в Святошинском районе столицы. Раненого госпитализировали медики, а правоохранители оперативно задержали злоумышленника, причастного к смертельной стрельбе.

Кроме того, 15 октября в Ровенской области спор водителей перерос в ночное преследование и убийство.

Инцидент произошел в Дубенщине, где конфликт на дороге закончился стрельбой и гибелью 27-летнего мужчины. Позже полицейские разыскали и задержали подозреваемых в совершении этого преступления.