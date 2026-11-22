В Харькове неизвестные застрелили мужчину, продолжается розыск нападающих
В Харькове вечером 22 ноября произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. В городе объявили специальную полицейскую операцию по поиску причастных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.
Сообщение о стрельбе в Харькове поступило в милицию 22 ноября около 18:20.
На месте инцидента полицейские обнаружили тело мужчины с явными признаками насильственной смерти.
Для задержания злоумышленников в городе была введена специальная полицейская операция.
Следователи и оперативники проводят первоочередные розыскные действия.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и лиц, причастных к убийству.
Напомним, что подобные инциденты с применением оружия в последнее время фиксировались и в других регионах страны.
В частности, 24 октября в Киеве мужчина среди улицы открыл огонь из пистолета, в результате чего один человек погиб, а другой получил ранения.
Тогда конфликт между мужчинами разразился в Святошинском районе столицы. Раненого госпитализировали медики, а правоохранители оперативно задержали злоумышленника, причастного к смертельной стрельбе.
Кроме того, 15 октября в Ровенской области спор водителей перерос в ночное преследование и убийство.
Инцидент произошел в Дубенщине, где конфликт на дороге закончился стрельбой и гибелью 27-летнего мужчины. Позже полицейские разыскали и задержали подозреваемых в совершении этого преступления.