В Харкові негода, потужний вітер зірвав дах одного з будинків

Попередження про негоду

"Вранці та вдень 29 листопада по місту та області очікуються пориви південно - східного вітру, 15 - 20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий)", - писала пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Яка ситуація з негодою у місті

Як пише видання, наразі в Харкові вирує сильний вітер. Зокрема почався мокрий сніг.