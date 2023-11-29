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В Харкові негода, потужний вітер зірвав дах одного з будинків

Середа 29 листопада 2023 13:26
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В Харкові негода, потужний вітер зірвав дах одного з будинків Фото: в Харкові негода, потужний вітер зірвав дах одного з будинків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Харкові вирує негода. Сильний вітер зірвав дах на одному з будинків міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Об'єктив".

Попередження про негоду

"Вранці та вдень 29 листопада по місту та області очікуються пориви південно - східного вітру, 15 - 20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий)", - писала пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Яка ситуація з негодою у місті

Як пише видання, наразі в Харкові вирує сильний вітер. Зокрема почався мокрий сніг.

На вулиці Одеській вітер зірвав дах будинку. Інцидент потрапив на відеореєстратор одного з водіїв.

Непогода в Україні

Нещодавно Одеську область накрила непогода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низкою трас. Зранку, 26 листопада, лише за декілька годин, як повідомили в ДСНС, сталось майже 50 ДТП. Усі подробиці можна прочитати за посиланням. Зокрема в регіоні виявили тіла трьох людей, які ймовірно померли через переохолодження. Пізніше кількість загиблих в Україні поступово зросла до 10 людей.

Очікується, що сьогодні, 29 листопада, можлива друга хвиля негоди, яка принесе новий циклон. В ДСНС попередили про сильний сніг, ожеледицю та хуртовину в західних областях.

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