UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Харкові лунають вибухи, росіяни обстрілюють місто

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 6 квітня, в Харкові чути звуки вибухів. Російські окупанти знову почали обстрілювати місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області: будьте в укриттях!", - наголосив глава ОВА.

В місті оголошена повітряна тривога, станом на 15:54 карта повітряних тривог виглядає так:

Оновлено о 16:06.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що сьогоднішній удар знову був нанесений росіянами по житловому району міста.

"Попередньо КАБ. Щодо постраждалих та руйнувань - інформація уточнюється", - зауважив мер.

Удар росіян по Харкову в ніч із 5 на 6 квітня

У ніч із 5 на 6 квітня російські війська вдарили по Харкову. У місті було чути вибухи.

Терехов підтвердив інформацію про обстріл обласного центру. Незабаром голова Харківської ОВА Олег Синегубов розповів про потрапляння поряд із житловою забудовою.

За годину окупанти завдали ще одного удару по Харкову - у місті було чути повторну серію вибухів. Пізніше стало відомо, що в результаті нічної атаки семеро людей отримали поранення і двоє людей загинули.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти України