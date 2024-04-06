В Харкові лунають вибухи, росіяни обстрілюють місто

Удар росіян по Харкову в ніч із 5 на 6 квітня

У ніч із 5 на 6 квітня російські війська вдарили по Харкову. У місті було чути вибухи.

Терехов підтвердив інформацію про обстріл обласного центру. Незабаром голова Харківської ОВА Олег Синегубов розповів про потрапляння поряд із житловою забудовою.

За годину окупанти завдали ще одного удару по Харкову - у місті було чути повторну серію вибухів. Пізніше стало відомо, що в результаті нічної атаки семеро людей отримали поранення і двоє людей загинули.

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