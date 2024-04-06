RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове раздаются взрывы, россияне обстреливают город

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 6 апреля, в Харькове слышны звуки взрывов. Российские оккупанты снова начали обстреливать город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области: будьте в укрытиях!", - подчеркнул глава ОВА.

В городе объявлена воздушная тревога, по состоянию на 15:54 карта воздушных тревог выглядит так:

Обновлено в 16:06.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что сегодняшний удар снова был нанесен россиянами по жилому району города.

"Предварительно КАБ. Относительно пострадавших и разрушений - информация уточняется", - отметил мэр.

Удар россиян по Харькову в ночь с 5 на 6 апреля

В ночь с 5 на 6 апреля русские войска ударили по Харькову. В городе были слышны взрывы.

Мэр города Игорь Терехов подтвердил информацию об обстреле областного центра. Вскоре глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о попадании рядом с жилой застройкой.

Через час кафиры нанесли еще один удар по Харькову - в городе была слышна повторная серия взрывов. Позже стало известно, что в результате ночной атаки семь человек получили ранения и два человека погибли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против Украины