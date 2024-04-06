В Харькове раздаются взрывы, россияне обстреливают город

Удар россиян по Харькову в ночь с 5 на 6 апреля

В ночь с 5 на 6 апреля русские войска ударили по Харькову. В городе были слышны взрывы.

Мэр города Игорь Терехов подтвердил информацию об обстреле областного центра. Вскоре глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о попадании рядом с жилой застройкой.

Через час кафиры нанесли еще один удар по Харькову - в городе была слышна повторная серия взрывов. Позже стало известно, что в результате ночной атаки семь человек получили ранения и два человека погибли.

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