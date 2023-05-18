В Харькове раздаются взрывы, оккупанты наносят удары по городу

В Харькове слышны звуки взрывов. Местные власти предупреждают жителей о ракетных ударах оккупантов по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Обновлено 15:10. Предварительно есть "прилет" в селе под Харьковом.

"По предварительной информации, "прилет" был в с. Циркуны Харьковского района. Зафиксировано попадание в частный жилой дом. Под завалами может находиться человек", - написал Синегубов.

На месте работают все экстренные службы. Данные уточняются.

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"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" - написал он.

Отметим, ранее местные Telegram-каналы и СМИ сообщали о звуках взрывов в городе. Пишут о минимум двух взрывах.

По словам начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника, российские войска нанесли по городу удары из Белгорода, предварительно, из ЗРК С-300.

Мельник также предупредил, что угроза новых ракетных ударов сохраняется. Сейчас в городе и области объявлена воздушная тревога.

Напомним, что этой ночью жители Харькова слышали взрывы из-за того, что путинская армия нанесла ракетный удар по селу Циркуны Харьковского района.

Также мы писали, что российские оккупанты на этой неделе стали чаще обстреливать Харьковскую область. В результате их атак есть жертвы среди мирного населения.

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