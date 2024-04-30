Росіяни вдарили по цивільних об'єктах Харкова, є загиблий й поранені: що відомо

Під час підготовки матеріалу використовувалися Telegram-канали "Суспільного", міського голови Харкова Ігоря Терехова, голова Харківської обласної військової адміністрації Ігоря Синєгубова, Повітряних сил Збройних сил України.

"У Харкові чутно вибухи - місто під ударом агресора. Будьте обережні", - заявив Терехов.

Варто додати, що о 09:55 на території Харківської області було оголошено повітряну тривогу.

Фото: повітряна тривога станом на 10:15 (alerts.in.ua)

Під час оголошення повітряної тривоги Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Вже через декілька хвилин вони повідомили про керовані авіаційні бомби на території Харківської області.

Є влучання по цивільних об'єктах

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, ворог влучив по:

Холодногірському;

Київському районах Харкова.

Терористи поцілили по цивільній інфраструктурі. Також є влучання біля паркової зони. Кількість постраждалих наразі уточнюється.

"У Київському районі - знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови", - розповів Терехов.

Відомо про загиблого

Як розповів Терехов, станом на 10:24 відомо про загиблого, а також двох постраждалих у Холодногірському районі міста.

Синєгубов додав, що, згідно з попередньою інформацією, ворог атакував місто КАБами.

Кількість жертв продовжує зростати

Станом на 10:40, згідно з інформацією від голови ОВА, відомо про:

двох загиблих;

шістьох поранених.

Інформацію також підтвердив міський голова Терехов.

Повторні вибухи в регіоні

Кореспонденти "Суспільного" повідомляють про серію вибухів на півночі від Харкова. Наразі на території регіону триває повітряна тривога.

Уточнена інформація щодо жертв

За словами Терехова, внаслідок удару відомо про:

одного загиблого;

сімох поранених.

Питання протиповітряної оборони

Наразі питання посилення протиповітряної оборони України перебуває на порядку денному на тлі масованих ударів країни-терориста Росії, а також обстрілів прифронтових регіонів.

Після засідання Ради Україна-НАТО, союзники Києва заявили про готовність допомогти Україні в цьому питання. За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, анонси можуть відбутись вже найближчим часом.

Тим часом президента України Володимир Зеленський відзначав, що ворог намагається скористатись очікування України на допомогу. Водночас оперативна підтримка з боку партнерів здатна допомогти стабілізувати ситуацію на фронті.

Також президент назвав головні пункти від яких залежить потужність нашої армії.