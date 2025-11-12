У Харкові лунають вибухи, місто під атакою дронів РФ: є влучання

Зранку, 12 листопада, у Харкові пролунала серія вибухів на тлі атаки російських безпілотників. В одному з районів міста зафіксовано декілька влучань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова у Telegram та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Терехов спочатку повідомив про влучання ворожого бойового дрона у Холодногірському районі.
"Ще один удар, також попередньо Холодногірський район, центральна частина міста", - додав він.
Пізніше надійшла інформація про третій удар по тому ж районі.
За попередньою інформацією, внаслідок влучання трьох "Шахедів" по центральній частині міста пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки. Щодо постраждалих - на дану хвилину інформація не надходила.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив ворожу атаку та зазначив, що у місті продовжують лунати вибухи, а в небі досі фіксують російські безпілотники.
"За попередньою інформацією, зафіксовано "приліт" ворожого БпЛА в Холодногірському районі Харкова. Інформація з’ясовується", - розповів він.
Оновлено о 9.50
Як уточнив голова ОВА, станом на 9.50 відомо про одного постраждалого. Екстрені служби виїхали на місце ударів та працюють над ліквідацією наслідків.
Оновлено о 10.30
За даними Синєгубова, сьогодні росіяни атакували район старої забудови Харкова, майже центр міста.
Постраждали щонайменше троє людей. Від вибухової хвилі травми та забої отримали 68-річний чоловік і 60-річна жінка, їх госпіталізовано.
Крім того, медики надали допомогу 77-річній жінці, яка зазнала легких поранень.
На місці також спалахнула пожежа.
Працюють усі оперативні підрозділи: ДСНС, екстрена медична допомога та Національна поліція.
"Зараз оперативно ліквідуємо наслідки. Далі будемо розбирати завали, аби пересвідчитися, що під ними нікого немає", - повідомив голова ОВА.
Харків систематично зазнає ударів через триваючу агресію з боку Росії, яка використовує різні типи озброєнь, включаючи керовані авіабомби (КАБи), ракети та дрони.
У результаті цих атак пошкоджується цивільна та промислова інфраструктура, а також є постраждалі серед мирного населення.
Раніше російські безпілотники масовано атакували один із районів міста, через що понад 20 тисяч мешканців залишилися без електропостачання.
Крім того, російські війська зруйнували дві трансформаторні підстанції, що забезпечували електропостачання Харкова.