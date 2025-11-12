RU

Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Харькове раздаются взрывы, город под атакой дронов РФ: есть попадания

Фото: в Харькове раздаются взрывы, город под атакой дронов РФ (facebook.com/DSNS)
Автор: Ірина Глухова

Утром, 12 ноября, в Харькове прогремела серия взрывов на фоне атаки российских беспилотников. В одном из районов города зафиксировано несколько попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова в Telegram и руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Терехов сначала сообщил о попадании вражеского боевого дрона в Холодногорском районе.

"Еще один удар, также предварительно Холодногорский район, центральная часть города", - добавил он.

Позже поступила информация о третьем ударе по тому же району.

По предварительной информации, в результате попадания трех "Шахедов" по центральной части города повреждено гражданское производственное предприятие и частные дома. Относительно пострадавших - на данную минуту информация не поступала.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил вражескую атаку и отметил, что в городе продолжают раздаваться взрывы, а в небе до сих пор фиксируют российские беспилотники.

"По предварительной информации, зафиксирован "прилет" вражеского БпЛА в Холодногорском районе Харькова. Информация выясняется", - рассказал он.

Обновлено в 9.50

Как уточнил глава ОВА, по состоянию на 9.50 известно об одном пострадавшем. Экстренные службы выехали на место ударов и работают над ликвидацией последствий.

Обновлено в 10.30

По данным Синегубова, сегодня россияне атаковали район старой застройки Харькова, почти центр города.

Пострадали по меньшей мере три человека. От взрывной волны травмы и ушибы получили 68-летний мужчина и 60-летняя женщина, они госпитализированы.

Кроме того, медики оказали помощь 77-летней женщине, которая получила легкие ранения.

На месте также вспыхнул пожар.

Работают все оперативные подразделения: ГСЧС, экстренная медицинская помощь и Национальная полиция.

"Сейчас оперативно ликвидируем последствия. Далее будем разбирать завалы, чтобы убедиться, что под ними никого нет", - сообщил глава ОВА.

 

Обстрелы Харькова

Харьков систематически подвергается ударам из-за продолжающейся агрессии со стороны России, которая использует различные типы вооружений, включая управляемые авиабомбы (УАБы), ракеты и дроны.

В результате этих атак повреждается гражданская и промышленная инфраструктура, а также есть пострадавшие среди мирного населения.

Ранее российские беспилотники массированно атаковали один из районов города, из-за чего более 20 тысяч жителей остались без электроснабжения.

Кроме того, российские войска разрушили две трансформаторные подстанции, которые обеспечивали электроснабжение Харькова.

