У Харкові лунають вибухи, місто під атакою ударних дронів

У Харкові пролунали вибухи на тлі атаки на місто російських ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.
"У Харкові було чутно вибух - місто під ворожою атакою з повітря. Над містом ще можуть бути ворожі безпілотники - будьте обережні!", - написав він.
Мер також уточнив, що попередньо, під ударом ворога був Новобаварський район міста.
Ввечері 1 липня російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях сходу та півдня було оголошено повітряну тривогу.
В ніч на 25 червня росіяни вдарили по місту щонайменше сімома "Шахедами".
За підсумком червня, Харків встановив рекорд за кількістю атак за весь період повномасштабної війни.
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