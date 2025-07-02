RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Харькове прозвучали взрывы, город под атакой ударных дронов

Фото: российские захватчики атакуют дронами Харьков (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Харькове прогремели взрывы на фоне атаки на город российских ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

"В Харькове был слышен взрыв - город под вражеской атакой с воздуха. Над городом еще могут быть вражеские беспилотники - будьте осторожны!", - написал он.

Мэр также уточнил, что предварительно, под ударом врага был Новобаварский район города.

 

Дроновая атака РФ

Вечером 1 июля российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях востока и юга была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 25 июня россияне ударили по городу по меньшей мере семью "Шахедами".

По итогам июня, Харьков установил рекорд по количеству атак за весь период полномасштабной войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковАтака дронов