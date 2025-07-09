В Харькове раздаются взрывы, город атакуют ударные дроны РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Суспільне и Суспільне Харків.

Первый взрыв в городе прогремел около 01:57. Уже через минуту прогремел второй взрыв.

Около 02:04 в городе был зафиксирован третий взрыв, в 02:06 - четвертый, а в 02:07 - пятый взрыв.