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В Харькове раздаются взрывы, город атакуют ударные дроны РФ

Харьков, Среда 09 июля 2025 02:09
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В Харькове раздаются взрывы, город атакуют ударные дроны РФ Фото: Харьков под массированной атакой российских "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Харькове слышны звуки взрывов на фоне массированной атаки российских ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Суспільне и Суспільне Харків.

Первый взрыв в городе прогремел около 01:57. Уже через минуту прогремел второй взрыв.

Около 02:04 в городе был зафиксирован третий взрыв, в 02:06 - четвертый, а в 02:07 - пятый взрыв.

Дроновая атака РФ

Напомним, в ночь на 9 июля российский агрессор массированно атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО. По состоянию на 02:00 в воздушном пространстве Украины находятся около 170 вражеских беспилотников.

В Киеве раздаются взрывы на фоне атаки беспилотников.

В Киевской области в результате атаки дронов ранена женщина 45 лет.

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Харьков Атака дронов
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