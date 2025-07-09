В Харькове раздаются взрывы, город атакуют ударные дроны РФ
В Харькове слышны звуки взрывов на фоне массированной атаки российских ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Суспільне и Суспільне Харків.
Первый взрыв в городе прогремел около 01:57. Уже через минуту прогремел второй взрыв.
Около 02:04 в городе был зафиксирован третий взрыв, в 02:06 - четвертый, а в 02:07 - пятый взрыв.
Дроновая атака РФ
Напомним, в ночь на 9 июля российский агрессор массированно атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед".
Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО. По состоянию на 02:00 в воздушном пространстве Украины находятся около 170 вражеских беспилотников.
В Киеве раздаются взрывы на фоне атаки беспилотников.
В Киевской области в результате атаки дронов ранена женщина 45 лет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.