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У Харкові лунають вибухи, - мер

Фото: в Харкові пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі, 24 червня, в Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію мера Харкова Ігоря Терехова.

Він повідомив про вибухи о 3:06, в місцевих Telegram-каналах пишуть про щонайменше два вибухи.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про удари по місту та області, а також закликав мешканців перебувати в укриттях.

В Повітряних силах ЗСУ повідомили про нові пуски ракет Х-22 в сторону Харківської області.

Наслідки атаки

Ігор Терехов повідомив про щонайменше три "прильоти" по Слобідському району. Попередньо, використовувались ракети С-300.

"В одному випадку потрапляння у газову трубу. Є пожежа, на місці працюють підрозділи ДСНС. Наразі інформації про постраждалих немає", - написав він.

Нічна атака РФ 24 червня

В ніч на 24 червня росіяни вкотре влаштували масовану повітряну атаку на Україну. По всій території країни оголошено повітряну тривогу, моніторингові канали повідомляють про запуска ракет з різних напрямків.

Наразі відомо також про роботу ППО в Дніпрі та Києві.

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