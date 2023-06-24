У Харкові лунають вибухи, - мер

Він повідомив про вибухи о 3:06, в місцевих Telegram-каналах пишуть про щонайменше два вибухи.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про удари по місту та області, а також закликав мешканців перебувати в укриттях.

В Повітряних силах ЗСУ повідомили про нові пуски ракет Х-22 в сторону Харківської області.

Наслідки атаки

Ігор Терехов повідомив про щонайменше три "прильоти" по Слобідському району. Попередньо, використовувались ракети С-300.

"В одному випадку потрапляння у газову трубу. Є пожежа, на місці працюють підрозділи ДСНС. Наразі інформації про постраждалих немає", - написав він.

Нічна атака РФ 24 червня

В ніч на 24 червня росіяни вкотре влаштували масовану повітряну атаку на Україну. По всій території країни оголошено повітряну тривогу, моніторингові канали повідомляють про запуска ракет з різних напрямків.

Наразі відомо також про роботу ППО в Дніпрі та Києві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.