Загроза атаки ракет і дронів. У раді областей знову оголошено повітряні тривоги

Повітряні тривоги знову було оголошено в Україні у низці областей у ніч на суботу, 24 червня. Існує загроза повітряних атак противника із застосуванням ударних дронів та ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram .

Військові попередили про загрозу атак баражуючими боєприпасами (ударними дронами) в Сумській області.

Крім того, у низці регіонів є загроза ворожих ракетних атак.

"Увага! Схід, Південь - ракетна небезпека!" - йдеться у публікації.

У ЗС закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Станом на зараз тривоги були оголошені практично на половині території України.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 24 червня

Розширення тривог

Також у ПС попередили, що загрозу атак ударних дронів зафіксовано і в Чернігівській області. Там також пролунали сигнали повітряної тривоги.

Незабаром тривоги залунали і в Києві та області, а також в інших регіонах. Жителів просять вирушати в укриття, не забувати про правило "двох стін".

У Повітряних силах заявили про ракетну небезпеку у Центрі.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 24 червня

"Крилаті ракети рухаються з південного напрямку на північ!" - йдеться в повідомленні.

Пізніше військові оголосили про ракетну небезпеку на Заході країни.

Очільник Київської МВА Сергій Попко закликає киян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Він заявив, що у столиці - ракетна небезпека.

"Зафіксовано декілька крилатих ракет з півдня в напрямку центральних областей!" - інформують в Повітряних силах.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 24 червня

Повітряна атака по Україні вночі 24 червня

Трохи раніше у Повітряних силах заявили, що з території РФ з акваторії Каспійського моря ворожою авіацією були запущені крилаті ракети Х-101/555 по Україні, і розрахунковий час входження їх у повітряний простір нашої країни – о 02.20.

Зазначимо, що перед цим у п'ятницю були оголошені чотири повітряні тривоги за день, крайня - близько 23:00, при цьому тривала вона не довго.Крім того, у Повітряних силах повідомляли про пуск крилатих ракет.

Нагадаємо, що раніше остання повітряна атака РФ по Україні була в ніч проти 22 червня. Тоді РФ запустила по Україні 3 крилатих ракети Х-22, 3 балістичні ракети "Кинжал" і 4 дрони-камікадзе "Шахед". Силам ППО вдалося збити 3 ворожі дрони.