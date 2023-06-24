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В Харькове раздаются взрывы, - мэр

Фото: в Харькове раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью, 24 июня, в Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию мэра Харькова Игоря Терехова.

Он сообщил о взрывах в 3:06, в местных Telegram-каналах пишут по меньшей мере о двух взрывах.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил об ударах по городу и области, а также призвал жителей находиться в укрытиях.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о новых пусках ракет Х-22 в сторону Харьковской области.

Последствия атаки

Игорь Терехов сообщил о по меньшей мере трех "прилетах" по Слободскому району. Предварительно использовались ракеты С-300.

"В одном случае попадание в газовую трубу. Есть пожар, на месте работают подразделения ГСЧС. Пока информации о пострадавших нет", - написал он.

Ночная атака РФ 24 июня

В ночь на 24 июня россияне в очередной раз устроили массированную воздушную атаку на Украину. По всей территории страны объявлена воздушная тревога, мониторинговые каналы сообщают о запуске ракет по разным направлениям.

Пока известно также о работе ПВО в Днепре и Киеве.

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