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У Харкові лунають вибухи

Харків, Неділя 28 липня 2024 11:07
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У Харкові лунають вибухи Фото: у Харкові пролунали вибухи 28 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові 28 липня пролунали вибухи. Повідомляється про мінімум двох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Вибух у Харкові", - йдеться у повідомленні suspilne.media.

Буквально через хвилину стало відомо про ще один вибух.

Подробиці атаки

Як розповів пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову.

"Тип ракет встановлюється. Поки що інформація про постраждалих не надходила", - додав він.

Повітряна тривога

На даний момент повітряну тревогу оголошено в частині областей України - Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській.

У Харкові лунають вибухи

У зазначених регіонах не виключено ракетну загрозу.

Обстріли Харкова

Російські війська після масштабного вторгнення до України постійно обстрілюють Харків. Причому часто за день відбувається не одна, а відразу кілька атак.

Наприклад, 24 липня окупанти п'ять разів за день ударили по Харкову. Цього ж дня росіяни атакували у Харкові офіс гуманітарної організації. Для цього вони використали балістику.

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