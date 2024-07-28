У Харкові лунають вибухи

У Харкові 28 липня пролунали вибухи. Повідомляється про мінімум двох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Тип ракет встановлюється. Поки що інформація про постраждалих не надходила", - додав він.

Як розповів пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову.

Буквально через хвилину стало відомо про ще один вибух.

Обстріли Харкова

Російські війська після масштабного вторгнення до України постійно обстрілюють Харків. Причому часто за день відбувається не одна, а відразу кілька атак.

Наприклад, 24 липня окупанти п'ять разів за день ударили по Харкову. Цього ж дня росіяни атакували у Харкові офіс гуманітарної організації. Для цього вони використали балістику.

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