В Харькове раздаются взрывы

В Харькове 28 июля прогремели взрывы. Сообщается о минимум двух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Тип ракет устанавливается. Пока информация о пострадавших не поступала", - добавил он.

Как рассказал позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову.

Буквально через минуту стало известно об еще одном взрыве.

Обстрелы Харькова

Российские войска после масштабного вторжения в Украину постоянно обстреливают Харьков. Причем, часто за день происходит не одна, а сразу несколько атак.

К примеру, 24 июля оккупанты пять раз за день ударили по Харькову. В этот же день россияне атаковали в Харькове офис гуманитарной организации. Для этого они использовали баллистику.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.