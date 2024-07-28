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В Харькове раздаются взрывы

Харків, Воскресенье 28 июля 2024 11:07
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В Харькове раздаются взрывы Фото: в Харькове прогремели взрывы 28 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Харькове 28 июля прогремели взрывы. Сообщается о минимум двух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении suspilne.media.

Буквально через минуту стало известно об еще одном взрыве.

Подробности атаки

Как рассказал позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову.

"Тип ракет устанавливается. Пока информация о пострадавших не поступала", - добавил он.

Воздушная тревога

На данный момент воздушная тревога объявлена в части областей Украины - Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской.

В Харькове раздаются взрывы

В указанных регионах не исключена ракетная угроза.

Обстрелы Харькова

Российские войска после масштабного вторжения в Украину постоянно обстреливают Харьков. Причем, часто за день происходит не одна, а сразу несколько атак.

К примеру, 24 июля оккупанты пять раз за день ударили по Харькову. В этот же день россияне атаковали в Харькове офис гуманитарной организации. Для этого они использовали баллистику.

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