Росіяни вп'яте за день вдарили по Харкову

Ілюстративне фото: росіяни знову вдарили по Харкову (facebook.com DSNSKHARKIV)

Вибухи у Харкові знову пролунали у середу, 24 липня. Російські окупанти вчергове вдарили по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєубова у Telegram.

"Вибух в Харкові! Є загроза повторних ударів", - написав Синєгубов. Міський голова підтвердив удар по Харкову. За його словами, росіяни знову атакували промислову зону. "П’ятий "приліт" по місту за сьогодні і знову по промисловій зоні. Щодо постраждалих та руйнувань йде уточнення", - повідомив Терехов. Оновлено о 14:32 Олег Синєгубов уточнив, що удар був по Холодногірськосу району Харкову. Інформації про постраждалих немає.