Росіяни вп'яте за день вдарили по Харкову
Вибухи у Харкові знову пролунали у середу, 24 липня. Російські окупанти вчергове вдарили по місту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєубова у Telegram.
"Вибух в Харкові! Є загроза повторних ударів", - написав Синєгубов.
Міський голова підтвердив удар по Харкову. За його словами, росіяни знову атакували промислову зону.
"П’ятий "приліт" по місту за сьогодні і знову по промисловій зоні. Щодо постраждалих та руйнувань йде уточнення", - повідомив Терехов.
Оновлено о 14:32
Олег Синєгубов уточнив, що удар був по Холодногірськосу району Харкову. Інформації про постраждалих немає.
Обстріли Харкова 24 липня
В ніч на 24 липня російські війська обстріляли Харків. У місті було зафіксовано декілька "прильотів". Удар був по промисловій зоні та приватному сектору.
Пізніше місцева влада повідомила, що росіяни атакували у Харкові офіс гуманітарної організації, яка займається розміновуванням. Окупанти застосували балістичну ракету.
Сьогодні вдень росіяни повторно атакували місто. Удар був по інфраструктурному об'єкту, внаслідок чого виникла пожежа.
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