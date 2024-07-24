ua en ru
Ср, 24 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вп'яте за день вдарили по Харкову

Харків, Середа 24 липня 2024 14:30
UA EN RU
Росіяни вп'яте за день вдарили по Харкову Ілюстративне фото: росіяни знову вдарили по Харкову (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи у Харкові знову пролунали у середу, 24 липня. Російські окупанти вчергове вдарили по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєубова у Telegram.

"Вибух в Харкові! Є загроза повторних ударів", - написав Синєгубов.

Міський голова підтвердив удар по Харкову. За його словами, росіяни знову атакували промислову зону.

"П’ятий "приліт" по місту за сьогодні і знову по промисловій зоні. Щодо постраждалих та руйнувань йде уточнення", - повідомив Терехов.

Оновлено о 14:32

Олег Синєгубов уточнив, що удар був по Холодногірськосу району Харкову. Інформації про постраждалих немає.

Обстріли Харкова 24 липня

В ніч на 24 липня російські війська обстріляли Харків. У місті було зафіксовано декілька "прильотів". Удар був по промисловій зоні та приватному сектору.

Пізніше місцева влада повідомила, що росіяни атакували у Харкові офіс гуманітарної організації, яка займається розміновуванням. Окупанти застосували балістичну ракету.

Сьогодні вдень росіяни повторно атакували місто. Удар був по інфраструктурному об'єкту, внаслідок чого виникла пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Мобілізація, втрати та кордони 1991 року. Головне з інтерв'ю Сирського про війну
Мобілізація, втрати та кордони 1991 року. Головне з інтерв'ю Сирського про війну
DAILY
Ліміт (не)обмежений. Чому РФ не зможе воювати роками, або коли у Путіна закінчаться люди
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Ліміт (не)обмежений. Чому РФ не зможе воювати роками, або коли у Путіна закінчаться люди