У Харкові хочуть ввести комбінований формат навчання у школах

Він повідомив, що чимало батьків звертаються з проханням відновити офлайн-навчання, адже в місті активно працюють над облаштуванням укриттів у школах.

Наразі укриття облаштовані приблизно у 100 школах.

"Я хочу, щоб 1 вересня наші діти почали навчання в комбінованому режимі, особливо першокласники. Це дуже важливо, бо вони повинні навчитися писати, читати, а онлайн це зробити неможливо. Крім того, вони мають бути соціалізовані", - сказав Терехов.

Мер зауважив, що влада наразі виділяє кошти на укриття та бомбосховища, щоб діти могли навчатися у комбінованому форматі.

"Так, це будуть не всі школи, але я дуже хочу, щоб ми почали так", - сказав Терехов.

За його словами, приміщення всіх укриттів облаштовують за найвищими стандартами. Зокрема, там обладнують вентиляцію, туалетні кімнати тощо.

Безпека в українських школах

Учні та викладачі мають проходити в укриття під час повітряної тривоги. Проте не в усіх школах України обладнані бомбосховища. З огляду на це у прифронтових областях триває онлайн-навчання - тобто учні фізично не відвідують школи.

При цьому у Міносвіти виступають за виведення занять в офлайн. Але першочерговим завданням системи освіти має бути створення безпечних умов для дітей та вчителів.

Так, у травні уряд затвердив виділення 1,5 млрд гривень на облаштування укриттів в школах.

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