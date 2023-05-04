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Кабмін виділить 1,5 млрд грн на облаштування укриттів в школах

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Четвер 04 травня 2023 03:19
Кабмін виділить 1,5 млрд грн на облаштування укриттів в школах Фото: школи отримають 1,5 млрд грн на облаштування укриттів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Кабінет Міністрів затвердив виділення місцевим бюджетам коштів на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

В повідомленні йдеться, що 30% шкіл України не мають укриттів, тож між ними розділять субвенцію в розмірі 1,5 млрд грн на їх створення.

"Ці кошти розподілені між областями на основі даних щодо кількості учнів, які навчаються у дистанційному та змішаному форматах", - повідомив Міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Нагадаємо, ща Кабмін створив комісію щодо виділення коштів на відновлення України.

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