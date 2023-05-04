Кабмін виділить 1,5 млрд грн на облаштування укриттів в школах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал .

В повідомленні йдеться, що 30% шкіл України не мають укриттів, тож між ними розділять субвенцію в розмірі 1,5 млрд грн на їх створення.

"Ці кошти розподілені між областями на основі даних щодо кількості учнів, які навчаються у дистанційному та змішаному форматах", - повідомив Міністр освіти і науки Оксен Лісовий.