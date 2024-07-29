У Харкові горів гуртожиток біотехнологічного університету

У Харкові сталася пожежа у будівлі гуртожитку Державного біотехнологічного університету. Рятувальники евакуювали десять осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Пожежу було ліквідовано о 07:00. На місці події працювали психологи ДСНС.

Крім того, за допомогою пожежної автодрабини було врятовано ще двох людей.

Пожежа сталася близько 5 ранку в п'ятиповерховому гуртожитку Державного біотехнологічного університету в Київському районі Харкова. Вогонь охопив кімнату на четвертому поверсі.

Нагадаємо, 24 липня у Котелевській громаді Полтавської області сталася пожежа на складі. Через масштабне загоряння було проведено евакуацію жителів із сусідніх домоволодінь.

Крім того, у Миколаєві рятувальники намагалися загасити масштабну пожежу на території, де можуть зберігатися боєприпаси.

До того ж, нещодавно сталася пожежа в супермаркеті "Сільпо" в Дарницькому районі Києва.

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