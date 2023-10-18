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У Харкові горить супермаркет, рятувальники евакуювали 30 осіб (фото)

Фото: Пожежа (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитро Браславський

У Харкові сьогодні, 18 жовтня, сталася пожежа в одному із супермаркетів міста. Рятувальники вже локалізували загоряння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

"О 18:17 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у одному із супермаркетів міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що по прибуттю на місце події рятувальники встановили, що горить облицювання стіни на площі 100 кв.м. та дах триповерхової будівлі на площі, орієнтовно 200 кв.м.

Фото: Пожежа (t.me/dsns_telegram)

Рятувальники евакуювали 30 осіб. Попередньо постраждалих немає. Вже о 19:00 пожежу було локалізовано, зараз триває ліквідація.

На фотографіях можна побачити адресу, за якою розташований супермаркет "Клас".

Пожежі в Україні

Нещодавно в Бердичеві Житомирської області сталася пожежа в багатоповерхівці, де на той момент перебувала родина з дітьми. Двох з них вдалось врятувати, а півторамісячне немовля загинуло.

Як повідомлялося раніше, у Вінницькій області 7 жовтня через пожежу загинули двоє дітей, ще трьох було врятовано. Загалом у будинку на момент пожежі було 6 дітей, одна дівчинка вибігла з дому самостійно.

В Україні з настанням холодів почастішали пожежі через неправильне використання печей. Щоб цього уникнути, необхідно дотримуватись ряду правил.

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ДСНСПожежахарков