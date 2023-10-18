У Харкові горить супермаркет, рятувальники евакуювали 30 осіб (фото)

У Харкові сьогодні, 18 жовтня, сталася пожежа в одному із супермаркетів міста. Рятувальники вже локалізували загоряння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
"О 18:17 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у одному із супермаркетів міста", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що по прибуттю на місце події рятувальники встановили, що горить облицювання стіни на площі 100 кв.м. та дах триповерхової будівлі на площі, орієнтовно 200 кв.м.
Фото: Пожежа (t.me/dsns_telegram)
Рятувальники евакуювали 30 осіб. Попередньо постраждалих немає. Вже о 19:00 пожежу було локалізовано, зараз триває ліквідація.
На фотографіях можна побачити адресу, за якою розташований супермаркет "Клас".
Нещодавно в Бердичеві Житомирської області сталася пожежа в багатоповерхівці, де на той момент перебувала родина з дітьми. Двох з них вдалось врятувати, а півторамісячне немовля загинуло.
Як повідомлялося раніше, у Вінницькій області 7 жовтня через пожежу загинули двоє дітей, ще трьох було врятовано. Загалом у будинку на момент пожежі було 6 дітей, одна дівчинка вибігла з дому самостійно.
В Україні з настанням холодів почастішали пожежі через неправильне використання печей. Щоб цього уникнути, необхідно дотримуватись ряду правил.
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