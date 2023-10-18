RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове горит супермаркет, спасатели эвакуировали 30 человек (фото)

Фото: Пожар (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Браславский

В Харькове сегодня, 18 октября, произошел пожар в одном из супермаркетов города. Спасатели уже локализовали возгорание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 18:17 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в одном из супермаркетов города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит облицовка стены на площади 100 кв.м. и крыша трехэтажного здания на площади, ориентировочно 200 кв.м.

Фото: Пожар (t.me/dsns_telegram)

Спасатели эвакуировали 30 человек. Предварительно пострадавших нет. Уже в 19:00 пожар был локализован, сейчас продолжается ликвидация.

На фотографиях можно увидеть адрес, по которому расположен супермаркет "Класс".

Пожары в Украине

Недавно в Бердичеве Житомирской области произошел пожар в многоэтажке, где в тот момент находилась семья с детьми. Двух из них удалось спасти, а полуторамесячный младенец погиб.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области 7 октября из-за пожара погибли двое детей, еще трое были спасены. В общей сложности в доме на момент пожара было 6 детей, одна девочка выбежала из дома самостоятельно.

В Украине с наступлением холодов участились пожары из-за неправильного использования печей. Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать ряд правил .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧСПожархарков