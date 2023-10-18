В Харькове горит супермаркет, спасатели эвакуировали 30 человек (фото)

"В 18:17 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в одном из супермаркетов города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит облицовка стены на площади 100 кв.м. и крыша трехэтажного здания на площади, ориентировочно 200 кв.м.

Фото: Пожар (t.me/dsns_telegram)

Спасатели эвакуировали 30 человек. Предварительно пострадавших нет. Уже в 19:00 пожар был локализован, сейчас продолжается ликвидация.

На фотографиях можно увидеть адрес, по которому расположен супермаркет "Класс".

Пожары в Украине

Недавно в Бердичеве Житомирской области произошел пожар в многоэтажке, где в тот момент находилась семья с детьми. Двух из них удалось спасти, а полуторамесячный младенец погиб.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области 7 октября из-за пожара погибли двое детей, еще трое были спасены. В общей сложности в доме на момент пожара было 6 детей, одна девочка выбежала из дома самостоятельно.

В Украине с наступлением холодов участились пожары из-за неправильного использования печей. Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать ряд правил .