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Рятувальники нагадали українцям правила користування печами: як не допустити пожежі

Україна, Неділя 15 жовтня 2023 18:36
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Рятувальники нагадали українцям правила користування печами: як не допустити пожежі Фото: рятувальники нагадали українцям правила користування печами (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

В Україні з настанням холодів почастішали пожежі через неправильне використання печей. Щоб цього уникнути, необхідно дотримуватись ряду правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Рятувальники зазначили, що порушення правил безпеки під час використання печей може призвести до пожеж. Так, зокрема, нещодавно на у Миколаївьскій області загорівся дах літньої кухні, в якій господарі розтопили піч.

"Закликаємо неухильно дотримуватись правил експлуатації пічного опалення", - зазначають рятувальники.

Вони нагадують, що правила використання такі:

  • не використовуйте легкозаймисті рідини для розпалювання вогню;
  • стежте, щоб піч не перегрівалася;
  • завжди перевіряйте, чи не з'явилися на ній тріщини;
  • регулярно прочищайте димар;
  • якщо підлога біля печі зроблена з матеріалів, які легко спалахують, закріпіть металевий лист (50х70 см) на підлозі перед дверцятами печі.
  • не залишайте вогонь без нагляду.

Нагадаємо, раніше в одному з населених пунктів Київської області сталася пожежа у виробничо-складському приміщенні. Площа загоряння становила близько тисячі квадратних метрів.

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