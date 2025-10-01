У Харкові горіло "Барабашово" та зруйновано будинок: наслідки нічної атаки РФ (фото)

Обстріли Харкова

Нагадаємо, кілька днів тому, ввечері 26 вересня, росіяни теж атакували Харків.

Ворог завдав удару дроном по торговому центру. Крім того, в результаті атаки було пошкоджено муніципальний автобус з пасажирами. В результаті обстрілу того дня постраждали 4 людини.

Також ми писали, що Харків масово атакували дрони в ніч з 23 на 24 вересня. В результаті атаки прогриміло не менше 17 вибухів, були пожежі, а в деяких районах міста зникло світло.