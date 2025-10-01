UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Харкові горіло "Барабашово" та зруйновано будинок: наслідки нічної атаки РФ (фото)

Фото: рятувальник та собака на місці події (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 1 жовтня атакували Харків та область керованими авіабомбами та ракетами. Внаслідок ворожих ударів горіли торгівельні павільйони, є руйнування та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Вночі росія завдала ударів керованими авіабомбами та ракетами по Харкову, передмістю та Чугуївському району", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники розповіли, що у Харкові наслідки зафіксовано у двох районах - Київському та Салтівському. Зокрема:

  • у Київському районі горіли торговельні павільйони на площі 2800 квадратних метрів. Судячи з фото ДСНС і того, що пишуть низка місцевих каналів, у Харкові горів ринок "Барабашово";
  • у Салтівському районі зруйновано житловий будинок із подальшим займанням. Також сталася пожежа та руйнації гаражів на площі 350 квадратних метрів.

За даними ДСНС, попередньо, у місті 5 постраждалих. Проте кілька годин тому мер Харкова Ігор Терехов писав, що у місті 6 постраждалих.

 

"Пожежі локалізовані, тривають ліквідаційні роботи. На місцях працюють підрозділи ДСНС, піротехніки, психологи, кінологи та добровільні вогнеборці", - резюмували надзвичайники.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, кілька днів тому, ввечері 26 вересня, росіяни теж атакували Харків.

Ворог завдав удару дроном по торговому центру. Крім того, в результаті атаки було пошкоджено муніципальний автобус з пасажирами. В результаті обстрілу того дня постраждали 4 людини.

Також ми писали, що Харків масово атакували дрони в ніч з 23 на 24 вересня. В результаті атаки прогриміло не менше 17 вибухів, були пожежі, а в деяких районах міста зникло світло.

ХарківВійна в Україні