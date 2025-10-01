В Харькове горело "Барабашово" и разрушен дом: последствия ночной атаки РФ (фото)

Россияне в ночь на 1 октября атаковали Харьков и область управляемыми авиабомбами и ракетами. В результате вражеских ударов горели торговые павильоны, есть разрушения и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.
"Ночью россия нанесла удары управляемыми авиабомбами и ракетами по Харькову, пригороду и Чугуевскому району", - говорится в сообщении.
Чрезвычайники рассказали, что в Харькове последствия зафиксированы в двух районах - Киевском и Салтовском. В частности:
По данным ГСЧС, предварительно, в городе 5 пострадавших. Однако несколько часов назад мэр Харькова Игорь Терехов писал, что в городе 6 пострадавших.
"Пожары локализованы, продолжаются ликвидационные работы. На местах работают подразделения ГСЧС, пиротехники, психологи, кинологи и добровольные пожарные", - резюмировали чрезвычайники.
Напомним, несколько дней назад, вечером 26 сентября, россияне тоже атаковали Харьков.
Враг нанес удар дроном по торговому центру. Кроме того, в результате атаки был повреждение муниципальный автобус с пассажирами. По итогу в результате обстрела того дня, пострадали 4 человека.
Также мы писали, что Харьков массированно атаковали дроны в ночь с 23 на 24 сентября. В результате атаки прогремело не менее 17 взрывов, были пожары, а в некоторых районах города пропал свет.