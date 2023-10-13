У Харкові голова МСЕК порадила бійцю "відрізати ногу" для групи. Призначені перевірки

Голова Харківської обласної медико-соціальної експертної комісії порадила пораненому захиснику "відрізати ногу", щоб отримати групу інвалідності. Через скандал були призначені перевірки МСЕК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я та Facebook-сторінку пораненого бійця.
Деталі скандалу
Поранений 21-річний військовий, який отримав травму під час боїв за Харків, у своїх соцмережах розповів про скандальний випадок у Харківській МСЕК №3. Він звернувся до МСЕК, щоб змінити групу інвалідності. Проте голова комісії порадила йому "відрізати ногу", щоб отримати другу групу.
Захисник зазначив, що переніс 15 операцій на нозі, а київські клініки встановили, що поранена нога втратила функціональну здатність і є біопротезом.
Реакція МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я відреагували на інцидент. Там зазначили, що до 2025 року МСЕК будуть ліквідовані в Україні, а підхід до проведення експертизи та встановлення інвалідності - змінений.
Як наголосили у відомстві, наступного тижня Харківську обласну МСЕК чекають перевірки в рамках рішення РНБО. Будуть перевірені рішення про встановлення інвалідності. МОЗ обіцяє, що будуть винесені конкретні рішення, а особи понесуть відповідальність.
Щодо пораненого бійця МОЗ додало, що буде проведено оцінку встановлення інвалідності. Необхідні документи та медичні висновки вже направлено до Центральної МСЕК.
Нещодавно Кабмін ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Також в Україні змінили порядок проходження ВЛК.
Також, як анонсував президент Володимир Зеленський, в Україні перевірять довідки про інвалідність та непридатність до служби в армії, видані за час повномасштабної агресії РФ.
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