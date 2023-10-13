UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові голова МСЕК порадила бійцю "відрізати ногу" для групи. Призначені перевірки

Фото: у Харкові скандал через цинічну пораду голови МСЕК (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Голова Харківської обласної медико-соціальної експертної комісії порадила пораненому захиснику "відрізати ногу", щоб отримати групу інвалідності. Через скандал були призначені перевірки МСЕК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я та Facebook-сторінку пораненого бійця.

Деталі скандалу

Поранений 21-річний військовий, який отримав травму під час боїв за Харків, у своїх соцмережах розповів про скандальний випадок у Харківській МСЕК №3. Він звернувся до МСЕК, щоб змінити групу інвалідності. Проте голова комісії порадила йому "відрізати ногу", щоб отримати другу групу.

Захисник зазначив, що переніс 15 операцій на нозі, а київські клініки встановили, що поранена нога втратила функціональну здатність і є біопротезом.

Реакція МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я відреагували на інцидент. Там зазначили, що до 2025 року МСЕК будуть ліквідовані в Україні, а підхід до проведення експертизи та встановлення інвалідності - змінений.

Як наголосили у відомстві, наступного тижня Харківську обласну МСЕК чекають перевірки в рамках рішення РНБО. Будуть перевірені рішення про встановлення інвалідності. МОЗ обіцяє, що будуть винесені конкретні рішення, а особи понесуть відповідальність.

Щодо пораненого бійця МОЗ додало, що буде проведено оцінку встановлення інвалідності. Необхідні документи та медичні висновки вже направлено до Центральної МСЕК.

Зміни у військово-лікарських комісіях

Нещодавно Кабмін ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Також в Україні змінили порядок проходження ВЛК.

Також, як анонсував президент Володимир Зеленський, в Україні перевірять довідки про інвалідність та непридатність до служби в армії, видані за час повномасштабної агресії РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВЛКМінстерство охорони здоров'я Українихарков