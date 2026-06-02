Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Харкові фото збитого дрона обернулося трагедією

13:39 02.06.2026 Вт
2 хв
Сусід кричав "Відійди!", але чоловік пішов робити кадр
aimg Валерія Абабіна
Фото: У Харкові чоловік захотів зроби фото "Шахеда" і опинився в лікарні (Суспільне Харків)

У Слобідському районі Харкова вранці 2 червня чоловік дістав тяжких поранень, коли підійшов до збитого ворожого безпілотника, щоб його сфотографувати. У дрона спрацювала бойова частина.

Як розповів директор міського департаменту з питань надзвичайних ситуацій Богдан Гладких, силами протиповітряної оборони над Слобідським районом Харкова було збито безпілотник типу "Шахед". Дрон упав на відкриту територію і спершу не завдав жодних пошкоджень.

"Через деякий час до безпілотника підійшов чоловік, який бачив збиття "Шахеда". Підійшов до нього подивитися, який він має вигляд. У цей час відбулася детонація бойової частини, людина зазнала тяжких травм", - зазначив Гладких.

Постраждалого госпіталізували, його стан медики розцінюють як вкрай тяжкий.

Житель Харкова Сергій розповів Суспільному, що дрон упав на пустир біля гоночної траси. Чоловік, який згодом отримав поранення, підійшов до уламків, щоб зробити фото.

"Був збитий дрон, падав вниз. Коли впав, я вийшов, кричу йому: "Відійди звідти". Він каже, що той вибухнув в повітрі. Ну, наче так, був вибух згори. А коли він на бугор вийшов, почав фотографувати, виявився вибух тут", - розповів свідок.

За його словами, чоловіка забрали в тяжкому стані з розірваною ключицею та пошкодженим стегном.

Що радять у разі виявлення уламків

Гладких закликав харків'ян у жодному разі не підходити до уламків і збитих бойових частин. У разі виявлення небезпечних предметів слід одразу телефонувати за номерами 101, 112 або 102.

"Фахівці приїдуть, вибухотехніки відпрацюють і розмінують", - наголосив він.

