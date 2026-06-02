В Харькове фото сбитого дрона обернулось трагедией

В Слободском районе Харькова утром 2 июня мужчина получил тяжелые ранения, когда подошел к сбитому вражескому беспилотнику, чтобы его сфотографировать. У дрона сработала боевая часть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное Харьков.
Как рассказал директор городского департамента по вопросам чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких, силами противовоздушной обороны над Слободским районом Харькова был сбит беспилотник типа "Шахед". Дрон упал на открытую территорию и сначала не нанес никаких повреждений.
"Через некоторое время к беспилотнику подошел мужчина, который видел сбитие "Шахеда". Подошел к нему посмотреть, как он выглядит. В это время произошла детонация боевой части, человек получил тяжелые травмы", - отметил Гладких.
Пострадавшего госпитализировали, его состояние медики расценивают как крайне тяжелое.
Житель Харькова Сергей рассказал Общественному, что дрон упал на пустырь возле гоночной трассы. Мужчина, который впоследствии получил ранения, подошел к обломкам, чтобы сделать фото.
"Был сбит дрон, падал вниз. Когда упал, я вышел, кричу ему: "Отойди оттуда". Он говорит, что тот взорвался в воздухе. Ну, вроде да, был взрыв сверху. А когда он на бугор вышел, начал фотографировать, оказался взрыв здесь", - рассказал свидетель.
По его словам, мужчину забрали в тяжелом состоянии с разорванной ключицей и поврежденным бедром.
Гладких призвал харьковчан ни в коем случае не подходить к обломкам и сбитым боевым частям. В случае обнаружения опасных предметов следует сразу звонить по номерам 101, 112 или 102.
"Специалисты приедут, взрывотехники отработают и разминируют", - подчеркнул он.