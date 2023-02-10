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У Харкові без енергопостачання залишається близько 15% жителів, - мер

Фото: у Харкові без енергопостачання залишається близько 15% жителів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Близько 15% території Харкова залишаються без енергопостачання. Однак комунальники роблять все можливе, щоб відновити його подачу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голова Харкова Ігора Тереховав в ефірі телемарафону.

За його словами, у місті вдалось налагодити подачу тепла та водопостачання. Однак це відбувається у стислому режимі.

"Нам вдається локалізувати наслідки обстрілів. Працювали весь день, щоб дати світло, щоб працювали електротранспорт, метро та об'єкти інфраструктури", - сказав Терехов.

Він розповів, що роботи з відновлення електропостачання продовжуються.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ударів по критичній інфраструктурі Харкова. Раніше Синєгубов повідомляв про сім постраждалих, двоє з яких у важкому стані.

Зазначимо, що у п'ятницю окупанти здійснили черговий масований обстріл України. РБК-Україна повідомляло усі подробиці атаки.

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