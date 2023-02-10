В Харькове без энергоснабжения остается около 15% жителей, - мэр

Около 15% территории Харькова остаются без энергоснабжения. Однако коммунальщики делают все возможное, чтобы восстановить его подачу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского голова Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.
По его словам, в городе удалось наладить подачу тепла и водоснабжения. Однако это происходит в сжатом режиме.
"Нам удается локализовать последствия обстрелов. Работали весь день, чтобы дать свет, чтобы работали электротранспорт, метро и объекты инфраструктуры", - сказал Терехов.
Он рассказал, что работы по возобновлению электроснабжения продолжаются.
Напомним, сегодня россияне нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова. Ранее Синегубов сообщал о семи пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии.
Отметим, что в пятницу оккупанты совершили очередной массированный обстрел Украины. РБК-Украина сообщало все подробности атаки.
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