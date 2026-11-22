В Салтовском районе Харькова днем 22 ноября российский реактивный дрон упал на крышу 9-ти этажного жилого дома. Пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова .

Все службы экстренной помощи работают в усиленном режиме.

50-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Позже Синегубов уточнил, что попадание зафиксировано в крышу 9-ти этажного жилого дома.

"Зафиксировано падение реактивного вражеского дрона на крышу многоэтажки в Салтовском районе", - сообщил Терехов.

Напомним, днем 22 ноября российский дрон ударил по десятиэтажке в жилом массиве Победа в Днепре. Одна квартира фактически разрушена до основания.

Также ночью 22 ноября российские войска атаковали беспилотниками Вышгородский район Киевской области. В результате удара в Дымере поврежден пятиэтажный жилой дом, в котором разрушены квартиры с первого по пятый этаж.

В результате ударапогиб один человек, еще трое - пострадали, среди них ребенок.

Кроме того, под завалами могут находиться 15 человек.