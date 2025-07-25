У Харкові дрон влучив у баштовий кран

В одному з районів Харкова російський ударний безпілотник влучив у баштовий кран.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Приблизно о 22:07 зафіксовано влучання ворожого БпЛА в баштовий кран. Без постраждалих", - написав він.
Також Синєгубов повідомив про удар дрона у Салтівському районі. Попередньо, без постражалих.
Російські терористи почали атакувати місто ввечері 25 липня.
Перший удар було зафіксовано близько 19:45, ворог атакував ударним безпілотником "Черніка". Пошкоджено багатоповерховий будинок.
Близько 21:00 росіяни повторно атакували Харків дронами. Зафіксовано прильоти і пошкодження у Київському районі.
Крім того, вдень агресор обстріляв керованою авіабомбою туберкульозний диспансер. Внаслідок удару поранень зазнали 17 людей, серед них є дитина.
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